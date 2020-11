MRPiT: wzrost poziomu zatrudnienia w tempie najwyższym od 2 lat

Najbardziej pozytywne zaobserwowane zjawiska to wzrost poziomu zatrudnienia – w tempie najwyższym od 2 lat – oraz eksportu, rosnącego najszybciej od stycznia 2018 r. - wskazało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, odnosząc się do październikowego wskaźnika PMI.

W poniedziałek firma Markit poinformowała, że wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w październiku wyniósł 50,8 pkt. wobec 50,8 pkt. we wrześniu.



Jak zaznaczyli analitycy resortu rozwoju, pracy i technologii, utrzymanie się wskaźnika powyżej progu 50 pkt oznacza "przewagę nastrojów pozytywnych".



"Najbardziej pozytywne zaobserwowane zjawiska to wzrost poziomu zatrudnienia – w tempie najwyższym od 2 lat – oraz eksportu, rosnącego najszybciej od stycznia 2018" - zaznaczyło MRPiT w komunikacie.



Analitycy podkreślili, że pozytywne zmiany znajdują swoje potwierdzenie w sferze realnej. We wrześniu produkcja przemysłowa wzrosła o 5,9 proc. rdr, co przekłada się na optymistyczne oczekiwania dotyczące przyszłości.



Resort zwrócił uwagę, że według badania PMI przedsiębiorstwa branży przemysłowej spodziewają się wzrostu produkcji w ciągu najbliższego roku, "przede wszystkim za sprawą rosnącego eksportu oraz stabilizacji sytuacji związanej z pandemią".