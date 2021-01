MSCI i FTSE Russell usunęły z indeksów trzy chińskie firmy telekomunikacyjne

Globalni dostawcy indeksów MSCI i FTSE Russell oświadczyli, że w odpowiedzi na amerykański zakaz usunęły z nich China Mobile, China Telecom i China Unicom Hong Kong. Wartość akcji trzech chińskich firm telekomunikacyjnych spadła o 10 mld USD, pisze Reuters.

W oświadczeniu z 7 stycznia MSCI poinformowało, że 8 stycznia usunie spółki z indeksów w Chinach China Mobile, China Telecom i China Unicom Hong Kong, a FTSE Russell podał, że 11 stycznia zostaną one usunięte z serii Global Equity Index i indeksów China A.

Wszystkie trzy firmy mają dużą liczbę pasywnych inwestorów, a ich akcje mocno spadły, tracąc prawie 10 mld USD do południowej przerwy w Hongkongu, co jest jak dotąd najlepszym przykładem skutków inwestycyjnych wynikających z amerykańskich sankcji.

Decyzje dostawców indeksów są odpowiedzią na listopadowe zarządzenie prezydenta Donalda Trumpa zakazujące Amerykanom inwestowania w chińskie firmy, które USA uznają za powiązane z wojskiem. Chiny potępiły ten ruch jako bezmyślny ucisk swoich firm, a kilka z nich zaprzeczyło współpracy z armią.

Akcje China Mobile spadły o 6 proc. do ponad 14-letniego minimum, akcje China Telecom spadły o 8 proc. do 12-letniego minimum, a akcje China Unicom również spadły o 8 proc. do najniższego poziomu od 10 miesięcy.