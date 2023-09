Czasy dla crowdfundingu udziałowego nie są najlepsze, ale firma optyczna nie chce dłużej czekać - szykuje się do emisji.

Sytuacja na rynku crowdfundingu udziałowego w Polsce w ostatnich miesiącach jest wyjątkowo trudna. Ruch na platformach zamarł – inwestorzy zaczęli szukać zysku w innych aktywach, np. wysoko oprocentowanych depozytach bankowych, a przedsiębiorcy czekają na zmianę koniunktury. Tegoroczne emisje można policzyć na palcach, ich wartość także była niższa niż w poprzednich latach. Spółka 4MOSA, właściciel marki Muscat, firmującej okulary i sieć salonów optycznych, zapowiada jednak, że prawdopodobnie jeszcze w tym roku wystartuje z emisją na platformie Crowdway.

Odmieniony model biznesowy

Sieć Muscat stworzyli Dawid Winter i Paweł Porucznik. Na rynku zadebiutowała w 2015 r. Jak podają właściciele, dotychczas sprzedała ponad 160 tys. par okularów. Otworzyła 12 butików w Polsce, ma sklep internetowy, a także jeden stacjonarny salon w czeskiej Pradze.

- W 2022 r. wypracowaliśmy przychody ze sprzedaży na poziomie blisko 21 mln zł. Wcześniej jednak, podobnie jak cały sektor handlowy, mierzyliśmy się ze skutkami pandemii. Ciężkie czasy mamy już jednak za sobą. Tamte doświadczenia zmusiły nas do przemodelowania formuły działania.Ten rok spodziewamy się zamknąć z historycznie najwyższym wynikiem EBITDA. Uważamy, że nasz biznes jest gotowy do skalowania – mówi Dawid Winter.

Firma potrzebuje kapitału na dalszy rozwój sieci salonów optycznych. Założyciele twierdzą, że wypracowali model biznesowy umożliwiający ekspansję.

- W ostatnich latach testowaliśmy różne modele. Muscat 1.0 był innowacyjną usługą sprzedaży okularów wyłącznie przez internet, z wykorzystaniem domowej przymierzalni [wysyłka wybranych par okularów do przymiarki w domu klienta – red.]. Muscat 2.0 stanowił połączenie sprzedaży z opcją badania wzroku w salonach. Obecnie jesteśmy na etapie 3.0 – koncentrujemy się na wzmocnieniu wizerunku brandu, budowaniu jego pozycji wśród użytkowników oraz poszerzeniu - i tak już szerokiej - gamy produktów. Inwestujemy w sklepy z własnymi punktami badania wzroku, które kompleksowo obsługują naszych klientów. Niezmiennie idziemy pod prąd i jasno mówimy o jakości oraz kosztach. Podstawowy wariant okularów od lat można u nas kupić w stałej cenie 395 zł - mówi Paweł Porucznik.

13 mln zł Tyle w przybliżeniu w 2023 r. pozyskały krajowe spółki na platformach crowdfundingowych. Ten rodzaj finansowania rozwoju biznesu mocno ostatnio przystopował.

Crowdfunding mimo rynkowej sytuacji

Twórcy Muscata nie podają na razie konkretnej daty i kwoty, o jaką będą zabiegać u rozproszonych inwestorów.

- Emisja nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona na Crowdway’u, nie możemy więc mówić o jej parametrach. O tym, że kapitał będziemy próbowali pozyskać w crowdfundingu zadecydowaliśmy w 2022 r., ale to, co wydarzyło się na rynku po wybuchu wojny w Ukrainie, wstrzymało nasze plany. Dziś do nich powracamy. Wierzymy, że znajdziemy inwestorów m.in. wśród naszych stałych klientów, dostawców, aniołów biznesu – mówi Dawid Winter.

120,5 mln zł Tyle w szczytowym dla crowdfundingu roku 2021 r. wyniosła wartość rynku. W latach wcześniejszych sektor systematycznie rósł.

Paweł Porucznik zwraca uwagę, że ruch zamarł także w sektorze venture capital. W latach 2020-22 spółce drogę do kapitału z tego źródła zamknął pandemiczny kryzys w handlu. Wcześniej Muscat był finansowany przez inwestora realizującego dotacyjny Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1. Od EGC Seed Capital otrzymała 200 tys. EUR (inwestor wciąż jest w akcjonariacie spółki). Przez lata posiłkowała się finansowaniem dłużnym w różnej postaci.