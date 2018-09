Na koniec roku ropa będzie tańsza niż obecnie

Dobra kondycja strony podażowej będzie wywierała presję na zniżki cen ropy, zapowiada Peter Dixon z Commerzbanku.

We wrześniowej ankiecie „Pulsu Biznesu” większość specjalistów wskazała ropę naftową jako surowiec o największym potencjale zniżek w perspektywie miesiąca. Ropa zakończy rok poniżej obecnych notowań, jednak potencjał przeceny nie jest duży, zapowiada tymczasem Peter Dixon, ekonomista Commerzbanku. Według niego presję na zniżki cen powinien wywierać fakt, że rynek jest dobrze zaopatrzony w ropę.



- Na koniec roku ceny ropy brent powinny sięgnąć 70-kilku USD za baryłkę lub nieco niżej, więc to oznaczałoby lekkie zniżki z obecnie notowanych pułapów – przewiduje Peter Dixon w wywiadzie na antenie telewizji Bloomberg.



We wtorek ceny odmiany brent przejściowo zbliżyły się do pułapu 80 USD, by ponownie wrócić w okolice 78 USD za baryłkę, w miarę jak obawy o zakłócenie wydobycia przez sztorm tropikalny Gordon zostały zrównoważone przez informacje o rosnącym wydobyciu ropy przez OPEC. Zdaniem Petera Dixona kluczowym czynnikiem może okazać się geopolityka - jeśli USA rzeczywiście nałożą sankcje na Iran, część ropy z tego kraju zniknie z rynku. Nie będzie to jednak musiało automatycznie oznaczać znacznych zwyżek cen, bo w miejsce zachodnich nabywców irańskiej ropy mogą wejść Chińczycy. Jednocześnie, choć w takim przypadku OPEC może być niechętny zwiększeniu produkcji, wydobycie mogliby podnieść amerykańscy producenci ropy łupkowej.



- Jeśli Iran zostanie wypchnięty z rynku, reszta OPEC niekoniecznie musi być chętna, by uzupełnić ubytek podaży. Wyższe ceny ropy są w interesie kartelu – zaznacza Peter Dixon.