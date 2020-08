Na rynku ropy coś drgnęło

Po przełomowych danych dotyczących pracujących szybów wydobywczych trójka analityków ma różne poglądy na przyszłe ceny ropy

W 254 miejscach wydobywało się w zeszłym tygodniu ropę i gaz w Stanach Zjednoczonych — wynika z danych firmy Baker Hughes. Tylko w ciągu tygodnia liczba czynnych instalacji wzrosła o 10, co jest pierwszym takim przypadkiem od koronawirusowego krachu. Liczba punktów wydobycia samej ropy wzrosła nawet bardziej, bo o 11 (do 183), co jest najlepszym wynikiem od początku 2020 r. Sugeruje to, że firmy wydobywcze liczą na lepsze czasy. Zresztą cena ropy WTI od początku sierpnia utrzymuje się powyżej 40 USD za baryłkę, podczas gdy jeszcze w lipcu zdarzało się temu gatunkowi schodzić poniżej 40 USD.