Na Wall Street spadki

Indeksy amerykańskich rynków akcji spadają w pierwszej części wtorkowej sesji. W poniedziałek po raz kolejny kończyły ją rekordami.

Oprócz realizacji zysków, w przypadku S&P500 i Nasda, po ośmiu kolejnych sesjach zakończonych rekordami, jako powód zwiększonej podaży podawane są dane o inflacji cen produkcji sprzedanej. Choć nie odbiegły one specjalnie od oczekiwań, to miały uświadomić inwestorom, że inflacja nadal rośnie, choć może wolniej niż się wcześniej obawiano. Inwestorzy czekają na środę kiedy pojawią się dane o inflacji cen detalicznych. Obligacje drożeją, co wiązane jest z doniesieniami, że uważana za „gołębia” Lael Brainard z zarządu banku centralnego jest rozważana przez administrację Joe Bidena jako następczyni obecnego szefa Fed. Indeks dolara zmienia się niewiele.