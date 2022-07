Na Węgrzech stopy procentowe już dwucyfrowe

Benchmarkowa stopa wzrosła dzisiaj o 100 punktów bazowych do poziomu 10,75 proc. osiągając najwyższy pułap od końca 2008 r. Instytucja ostrzegła równocześnie, że ze względu na utrzymująca się wysoka presję inflacyjną nie można wykluczyć kontynuowania podnoszenia kosztów finansowania zewnętrznego.

Wicegubernator NBH Barnabas Virag stwierdził, że decyzja rządu o zniesieniu ograniczeń cenowych na energię dla gospodarstw domowych o większym zużyciu podwyższy oczekiwaną stopę inflacji o 3 punkty procentowe w okresie 12 miesięcy do sierpnia 2023 r. A to – w jego opinii – wymusi dalsze podwyżki stóp.

Analitycy prognozują obecnie, że referencyjna stopa wzrośnie do 12 proc. do końca 2022 r., co byłoby najwyższym poziomem od prawie dwóch dekad.