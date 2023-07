Nadchodzi odbicie w hipotekach

Choć gwiazdą sprzedaży wciąż są kredyty ratalne, to wygląda na to, że hipoteki najgorsze mają już za sobą.

W ciągu pierwszego półrocza portfel kredytów i pożyczek banków i SKOK-ów skurczył się aż o 12 mld zł i na koniec czerwca wyniósł 710 mld zł. Nie dość, że akcja kredytowa wyhamowała, to Polacy broniąc się przed inflacją nadpłacali raty kredytów hipotecznych lub przyspieszali ich całkowitą spłatę. Wartość zadłużenia Polaków z tytułu kredytów hipotecznych obniżyła się o 16,1 mld zł od stycznia do końca czerwca tego roku.

Efekt demografii Spadek liczby dorosłych Polaków, który pogłębia się od kilku lat, ma negatywny wpływ na rynek kredytowy. Na koniec czerwca 2023 r. ubyło 5,6 proc. kredytobiorców i pożyczkobiorców w relacji do grudnia 2019 r. (874 tys. osób) – mówi dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK. Zawadka

Hipoteki ruszyły

Na rynku kredytów mieszkaniowych od kilku miesięcy widać już symptomy ożywienia, choć całe pierwsze półrocze zakończyło się spadkiem o ok. 40 proc. zarówno wartości, jak i liczby przyznanych przez banki kredytów.

- Katalizatorem była liberalizacja wymagań nadzorczych w zakresie liczenia zdolności kredytowej – zmniejszenie wymaganego poziomu bufora na stopę procentową, jak i wzrost nominalny wynagrodzeń. W wyniku tych dwóch czynników wzrosła zdolność kredytowa osób zainteresowanych kredytem, a w jej następstwie ożył popyt na kredyty hipoteczne. W efekcie zanotowaliśmy wzrost wartości miesięcznej akcji kredytowej do poziomów nie notowanych od czerwca zeszłego roku. – mówi Waldemar Rogowski, główny analityk BIK.

51,5 mld zł Taka będzie wg analityków BIK-u wartość kredytów hipotecznych udzielonych klientom w 2023 r. (wzrost o 13,2 proc. r/r)

Motorem napędowym sprzedaży były także spadki poziomu WIBOR-u, przekładające się na niższe koszty kredytu, a także obawy klientów o wzrost cen nieruchomości. Dwie trzecie wartości sprzedaży w I pół. stanowiły kredyty na kwoty powyżej 350 tys. zł (w tym 1/3 kredyty powyżej 500 tys. zł.). Równocześnie nie wydłużył się średni okres kredytowania. Oznacza to, że kredytobiorcy byli w stanie udźwignąć wyższą ratę i mogli pozwolić sobie np. na zakup większego mieszkania.

Według analityków BIK-u w drugiej połowie roku akcja kredytowa sięgnie ponad 32 mld zł wobec 19,4 mld zł w I pół. Będzie ją wspierać nie tylko polepszająca się sytuacja makro (zmniejszająca się inflacja i stabilny poziom stóp z perspektywą obniżki w IV kw.), ale także program Bezpieczny kredyt 2 proc. (z badania BIK-u wynika, że zamiar skorzystania z niego deklaruje 28 proc. Polaków).

1,95 mln Tylu klientów skorzystało z wakacji kredytowych wg stanu na 23 lipca br. Wakacjami zostało objętych 1,4 mln rachunków na kwotę 283 mld zł.

Ratalna hossa

Nie słabnie popularność kredytów ratalnych zapoczątkowana w okresie pandemii. Sprzyja im rozwój płatności odroczonych za zakupy w sklepach internetowych, przekształcanych po okresie bezodsetkowym w kredyty ratalne oraz utrzymanie ofert 0 proc. przez sklepy stacjonarne.

W I pół. banki i SKOK-i udzieliły o 57,2 proc, więcej kredytów ratalnych o wartości wyższej o 16,9 proc.

BIK szacuje, że w całym 2023 roku wartość udzielonych kredytów ratalnych wzrośnie o 16,6 proc. r/r do 21,1 mld zł.

Druga połowa roku przebiegać będzie także pod znakiem dalszego wzrostu kredytów gotówkowych. W I pół. motorem napędowym tego rynku były kredyty pow. 50 tys. zł, co związane jest w dużej mierze z konsolidacją kredytów, która stanowiła połowę całej akcji kredytowej w tym okresie.

Apetyt kredytobiorców może jednak chłodzić ostrożnościowa polityka banków co do finansowania nowych klientów. Wzrost akcji kredytowej w tym segmencie sięgnie wg szacunków 10,3 proc. r/r do kwoty do 71,7 mld zł w całym 2023 r..