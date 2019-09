Naimski: nie będziemy potrzebowali rosyjskiego gazu, wyzwolimy się z monopolu

Nie będziemy potrzebowali rosyjskiego gazu, nie przewidujemy przedłużenia obecnego długoterminowego kontraktu z Gazpromem, mówił w czwartek pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. To jest monopolista i z tego monopolu się wyzwolimy, dodał.

Naimski podkreślił, że do 2022 r. ma być gotowy Baltic Pipe. "To jest gazociąg, który połączy norweskie złoża gazu poprzez Danię pod dnem Morza Bałtyckiego do Polski" - mówił w czwartek w Radiu Plus. Dodał, że wszystko jest realizowane zgodnie z harmonogramem.



Przypomniał, że z końcem 2022 roku wygasa długoterminowy kontrakt na dostawy gazu z Gazpromem. "To jest monopolista, z tego monopolu się wyzwolimy" - powiedział.



Podpisany w 1996 r. kontrakt jamalski przewiduje dostawy ok. 10 mld metrów sześc. gazu rocznie. Zgodnie z narzuconą przez Gazprom klauzulą take-or-pay PGNiG musi odebrać co najmniej 8,7 mld m sześc. zakontraktowanego gazu rocznie. Umowa obowiązuje do 2022 r.



Strategia polega na tym, jak mówił Naimski, żeby ten gazociąg z Norwegii był już do tego czasu gotowy, a gazoport w Świnoujściu rozbudowany. "Wtedy całość naszego importu będzie przychodziła z północy" - zaznaczył pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.



Na pytanie, czy będzie nowy kontrakt gazowy z Rosją, Naimski odpowiedział: "Nie będziemy potrzebowali rosyjskiego gazu, nie przewidujemy przedłużenia tego kontraktu, który jest". Dodał, że PGNiG ma "cały pakiet kontraktów podpisanych z amerykańskimi producentami skroplonego gazu". "To daje dużą elastyczność i pewność, że po roku 2022 będziemy mieli dostawy zapewnione" - podkreślił.



Jak mówił, Polska realizuje też długoterminowe dwa kontrakty z Kataru. "Ta dywersyfikacja dostaw gazu do Polski, czyli źródeł i kierunku dostaw, producentów, będzie miała miejsce. I będzie też miejsce na grę rynkową w związku z tym w Polsce, jeżeli chodzi o gaz" - wskazał.