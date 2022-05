Najbogatszy Azjata przejmie indyjskie aktywa koncernu Holcim

W ręce należącego do Adianiego konglomeratu Adani Group trafić ma 63 proc. udziałów notowanej na giełdzie w Bombaju firmy Ambuja Cements. Koszt transakcji wyceniany jest na około 10,5 mld USD, a przynajmniej taką kwotę zamierza wydać miliarder na zakup udziałów i otwarcie oferty dla Ambuja i powiązanych podmiotów.

Jak informuje agencja, w ramach umowy, Adani przejmie równocześnie pakiet kontrolny Ambuji w innym notowanym na giełdzie producencie cementu, spółce ACC i kupi bezpośrednie 4,5 proc. udziałów Holcim w tej firmie.

Zakończenie transakcji spodziewane jest na drugą połowę bieżącego roku.

Założona w 1983 r. Ambuja ma zdolność produkcyjną około 31 mln ton cementu rocznie. Posiada sześć zakładów produkcyjnych oraz osiem jednostek rozdrabniających cement w Indiach.

Majątek Adaniego szacowany jest obecnie przez agencję Bloomberg na 99,5 mld USD (pod koniec kwietnia br. było to nawet ponad 120 mld USD), co plasuje go na 8-mej pozycji listy największych miliarderów na świecie.

Tymczasem przed kilkoma dniami “Puls Biznesu” pisał, że Holcim, który jest międzynarodowym koncernem i jednym z głównych graczy na rynku materiałów budowlanych przejmie polski Izolbet.