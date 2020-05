Najgorsze fimy mają już za sobą

Przedsiębiorstwa radzą sobie coraz lepiej i nie chcą już zwalniać, wynika z najnowszych badań PFR i PIE.

W ciągu dwóch tygodni maja aż o 18 pkt. proc. zmniejszył się odsetek firm deklarujących spadek sprzedaży w porównaniu do końcówki kwietnia, wynika z najnowszego badania IBRiS na zlecenie Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Polskiego Funduszu Rozwoju. Mimo to spadek odnotowała niemal połowa badanych przedsiębiorstw (49 proc.). Najszybsze odbicie zaobserwowano wśród mikroprzedsiębiorstw — pod koniec kwietnia spadek sprzedaży dotyczył 74 proc. takich firm, obecnie jest to już jedynie 43 proc. W badaniu zapytano także przedsiębiorców o przyszłość, a zatem liczbę nowych zamówień, które pojawiły się w maju.