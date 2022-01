Najgorszy miesiąc S&P500 i Nasdaq od początku pandemii

S&P500 wzrósł w poniedziałek o 1,9 proc., ale przez miesiąc stracił 5,3 proc. To najgorsze rozpoczęcie przez indeks roku od 13 lat. Nasdaq zyskał na ostatniej sesji stycznia 3,4 proc., ale jego wartość jest niższa o 9 proc. niż na koniec poprzedniego miesiąca. Dow Jones zakończył sesję zwyżką o 1,2 proc., ale wciąż tracił ponad 3 proc. w styczniu.

Ostatnia sesja stycznia na amerykańskich rynkach akcji zakończyła się wzrostem głównych indeksów. Inwestorzy kupowali w jej trakcie głównie przecenione wcześniej podczas niezwykle zmiennego miesiąca akcje spółek wzrostowych, których indeks tracił przed ostatnią sesją stycznia ponad 9 proc. Największym popytem cieszyły się akcje dostawców dyskrecjonalnych dóbr konsumpcyjnych (3,7 proc.) i spółek IT (2,7 proc.), które w styczniu wypadły najgorzej spośród 11 głównych segmentów rynku. Analogicznie najsłabiej wypadli w poniedziałek dostawcy dóbr codziennego użytku (0,5 proc.) i spółki energii (0,4 proc.), mające najlepszy bilans miesiąca. Na rynku obligacji USA zawitała w poniedziałek zmienność. Początkowo rentowności rosły, ale pod koniec dnia pojawił się popyt, który m.in. spowodował zejście rentowności „dziesięciolatek” poniżej 1,8 proc. Mogło mieć na to wpływ osłabienie obaw, że Fed zdecyduje się na podwyżkę stóp o 50 pkt. bazowych w marcu. Byłby to najbardziej agresywny ruch banku centralnego od czasów bańki dotkomów na początku wieku. Stratedzy nie spodziewają się osłabienia zmienności w najbliższym czasie. Wskazują, że nie sprzyja temu trwający sezon wyników kwartalnych, a także nie słabnące spekulacje dotyczące prognozowanej przez rynek liczby i skali podwyżek stóp, których dokona w tym roku Fed.