Najlepsze kampanie wizerunkowe

W tegorocznej edycji Siły Przyciągania w kategorii Employer Branding - kampania wizerunkowa równych sobie nie miała Arla Global Shared Services. Wyróżnienia otrzymały Nokia Solutions and Networks oraz Coca-Cola HBC.

Nagroda główna: Arla Global Shared Services

Gdańska Arla Global Shared Services (GSS) w kampaniach komunikacyjnych używa wizerunku krowy. Nie oznacza to jednak, że produkuje nabiał - ale ma związek z tą branżą. Stanowi centrum usług dla skandynawskiej marki Arla - największej na świecie spółdzielni mleczarskiej.

O firmie z Pomorza w mediach było głośno już trzy lata temu. Wszystko z powodu kampanii employer branding, która przedstawiła Arla GSS jako miejsce, w którym studenci, absolwenci i specjaliści znajdą możliwości rozwoju, przyjazną atmosferę pracy i elastyczne godziny pracy.

Siła zespołu Nasze obie kampanie zostały zrealizowane przy ogromnym wkładzie pracowników, którzy wpierw w ramach badań fokusowych podzielili się spostrzeżeniami o firmie, a potem realizowali się aktorsko na planie – mówi Joanna Grzegorzewska, Talent Acquisition Manager w Arla GSS.

– Bohaterem kampanii stała się korpokrówka w czarnym, korporacyjnym garniturze. Zależało nam na zwróceniu uwagi na nasze centrum i możliwości, jakie daje praca w tego rodzaju organizacji. Udało się, a korpokrówka zaczęła żyć swoim życiem w social mediach – opowiada Joanna Grzegorzewska, Talent Acquisition Manager w firmie Arla GSS.

Za tę kampanię firma zgarnęła kilka nagród z dziedziny komunikacji, w tym główną w konkursie „Siły Przyciągania” Pulsu Biznesu za Najlepszą Kampanię EB w Polsce.

Od 2018r. Arla GSS rozpoczęła rekrutacje do dwóch departamentów IT, rozwijała serwis HR, wprowadziła automatyzacje i roboty w działach finansowych i zaopatrzenia. Pojawił się więc pomysł na kolejną kampanię, która zasygnalizuje wzrost firmy i przyciągnie specjalistów z różnych dziedzin. Filarem komunikacji stały się media społecznościowe, a celem - dotarcie do jak najszerszej widowni w grupie docelowej, którą są dwujęzyczni studenci i eksperci z Pomorza.

Arla GSS zdecydowała, że stworzy serial. Powstała seria, w której każdy z 20 odcinków opowiadał o innym atrybucie marki. Odcinki miały premierę co tydzień, co pozwoliło na pięć miesięcy kontynuowanej komunikacji. W serialu firma znów korzystała z wizerunku krów – ale w nowy, odmienny sposób. Co istotne, do produkcji zostało zaangażowanych aż 45 pracowników.

- Tym razem zdecydowaliśmy się na wprowadzenie serialowej formuły, aby przez kilka miesięcy zbudować widownię i ukierunkować działania wizerunkowe. Efekt został osiągnięty, przygotowany materiał odpowiedział nawet na sytuację związaną z COVID-19 i przeniesieniem pracy na home office. Ciekawych odsyłam na nasz kanał YouTube – mówi Joanna Grzegorzewska.

Kolejnym niestandardowym elementem było zaangażowanie przez firmę znanego rysownika - Andrzej Rysuje. Od lipca na social mediach firmy pojawiały się jego prace, przygotowane specjalnie dla użytkowników tych kanałów społecznościowych – oczywiście z krową w roli głównej.

Rezultat kampanii? Ponad 2 mln użytkowników zasięgu i prawie 1,2 mln pełnych wyświetleń serialu. W porównaniu do pierwszej wspomnianej kampanii Arla zwiększyła zasięg komunikacji o 121 proc. przy dwukrotnie mniejszym budżecie. W czasie trwania kampanii do firmy wpłynęło 1975 aplikacji, co oznacza wzrost rok do roku o 27 proc.

Wyróżnienie: Nokia Solutions and Networks

Jak zaszczepić zainteresowanie do nauki i zachęcić kandydatów do pracy u siebie? O tym najlepiej wiedzą w Nokia Solutions and Networks. Ta firma inspirując się popularną Nocą Muzeów postanowiła stworzyć Noc Laboratoriów. W tym celu wspólnie z partnerami otwiera ona raz w roku w październiku wrocławskie laboratoria. Warto zauważyć, że miejsca te w odróżnieniu od muzeów nie są na co dzień dostępne dla zwiedzających. Wszyscy zainteresowani mają okazję bezpłatnie odwiedzić laboratoria i wziąć udział w specjalnych pokazach i eksperymentach. Do tej pory odbyło się pięć edycji wydarzenia.

W ten sposób firma buduje markę pracodawcy przyjaznego otoczeniu i nastawionego na dzielenie się wiedzą. Grupą docelową Nocy Laboratoriów są wszystkie osoby „głodne nauki” – zarówno dzieci, jak i dorośli. Co istotne, wrocławski oddział Nokii od lat zatrudnia wielu programistów i testerów oprogramowania. Noc Laboratoriów to doskonała okazja dla wszystkich potencjalnych kandydatów, którzy chcą zobaczyć tę firmę „od kuchni”. Impreza cieszy się dużą popularnością zwłaszcza wśród studentów uczelni technicznych.

Jak podkreśla Nokia, Noc Laboratoriów jest pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce i Europie. Podczas ostatniej, piątej edycji wydarzenia uczestnicy mogli odwiedzić 40 laboratoriów i obserwować aż 95 prezentacji. W akcji wzięło udział 19 partnerów, w tym wszystkie wrocławskie uczelnie państwowe oraz instytucje naukowo-badawcze i prywatne firmy.

Ważnym elementem w działaniach employer branding firmy jest pozyskiwanie nowych pracowników. W ciągu ostatniego roku zatrudniła ona około 700 pracowników, z czego jedna trzecia to studenci.

Wyróżnienie: Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie

Wzmocnienie wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy, zachęta do udziału w konkursie dla studentów i zaistnienie w świadomości nowych odbiorców – to cele, które przyświecały kampanii realizowanej przez firmę. Co istotne, w ubiegłym roku Coca-Cola HBC Polska połączyła się w jedną jednostkę biznesową z krajami bałtyckimi, w związku z czym pojawiała się potrzeba prowadzenia wspólnych działań w zakresie employer branding.

Osią tegorocznej kampanii wizerunkowej Coca-Cola HBC, kierowanej do młodego pokolenia, został konkurs Brand Opener. Jego tegoroczna, czwarta edycja była zupełnie inna niż poprzednie. Po raz pierwszy konkurs był realizowany nie tylko dla Polski, ale też krajów bałtyckich – Litwy, Łotwy i Estonii. Poszerzona została jego tematyka – z konkursu marketingowego stał się on skupionym na indywidualnym rozwoju. Dotyczył zadań z trzech obszarów: Sprzedaży, Produkcji i Marketingu, a to wszystko pod parasolem zrównoważonego rozwoju.

Kampania była skierowana do studentów od II do V roku studiów. Firmie zależało na dotarciu do osób, dla których priorytetem jest własny rozwój, chcących poszerzać horyzonty, ale też dzielić się pomysłami.

W tym celu firma zrealizowała szeroko zakrojoną kampanię wizerunkową online, trwającą trzy miesiące i wykorzystującą różne kanały komunikacji. Na szczególną uwagę zasługuje inicjatywa mini-challenge, czyli krótkie zadania utrzymujące aktywność i zaangażowanie studentów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też wydarzenia online na żywo, w tym również z udziałem członków zarządu firmy. Transmisje na żywo zostały wyświetlone przez prawie 6 tys. osób.