Najstraszliwsze miasta widma na Instagramie

Październik zawsze był idealnym miesiącem na zagłębianie się w straszne tematy i opowiadanie historii o duchach. Także OnlineMortgageAdvisor.co.uk, brytyjski doradca hipoteczny, postanowił dowiedzieć się, jakie opuszczone miasta są najbardziej upiorne według użytkowników Instagrama.

Najbardziej instagramowym miastem duchów na świecie, z 200 tys. hasztagów na Instagramie, jest ukraińska Prypeć. Miasto zostało opuszczone po wybuchu w elektrowni jądrowej w Czarnobylu w 1986 r. Ta tragedia zainspirowała twórców seriali telewizyjnych HBO, którzy w 2019 r. wyprodukowali serial „Czarnobyl”.

Kayaköy: Ruiny greckich domów. boyoz_Shutterstock.com

Drugie miejsce zajęło miasto duchów Kayaköy w Turcji, które zgromadziło 102 028 hasztagów. Sto lat temu tętniło życiem, jednak dziś w 350 domach bez dachów i okien hula tylko wiatr. Miasto zostało opuszczone po wojnie grecko-tureckiej w 1923 r. Na mocy traktatu w Lozannie podjęto decyzję o przymusowym przesiedleniu 1,1 mln prawosławnych Greków z rejonu Azji Mniejszej i 300 tys. muzułmanów zamieszkujących Grecję.

Terlingua: Dawny teatr i restauracja. xradiophotog_Shutterstock.com

Terlingua w stanie Teksas w USA otrzymała 65 018 hasztagów na Instagramie (trzecie miejsce). Miasto była kiedyś siedzibą firmy górniczej Chisos. Po jej bankructwie podczas II wojny światowej górnicy zaczęli opuszczać miasto i pod koniec wojny już nikt w nim nie mieszkał.

Craco: Pozostawione własnemu losowi miasteczko z czasem stało się atrakcją turystyczną i... planem filmowym. Kręcono tu sceny do wielu filmów włoskich i hollywoodzkich, m.in. do „Pasji” Mela Gibsona. ValerioMei_Shutterstock.com

Włoskie miasto Craco zajmuje czwarte miejsce z 30 126 hasztagami. Malowniczo położone pośród zielonych pagórków Bazylikaty z daleka góruje nad horyzontem. Jeszcze przed około 50 laty liczyło około 2 tys. mieszkańców. Jego rozbudowa, wznoszenie budynków na luźniejszym podłożu i wzrost nacisku na grunt spowodowały osuwanie się ziemi. W 1963 r. najpotężniejsze osuwisko naruszyło stabilność całego miasteczka, więc podjęto decyzję o opuszczeniu Craco i budowie nowego ośrodka, Craco Peschiera, u podnóża wzgórza.

Bodie: Jedno z najlepiej zachowanych amerykańskich miast widm. Stockdonkey_Shutterstock.com

Na piątym miejscu z 27 105 hasztagami uplasowało się Bodie w stanie Kalifornia, leżące po wschodniej części gór Sierra Nevada. Miasto przeżywało złoty czas od 1876 r., gdy odkryto w jego pobliżu pokaźną żyłę złotego kruszcu. Populacja Bodie rozrosła się w ciągu czterech lat do 10 tys., jednak już 1880 r. rozpoczął się jego upadek z powodu wyczerpywania się złoża. W 1940 r. mieszkało tu tylko 90 osób, w 1950 r. już nikt. Wkrótce Bodie zostało oficjalnie nazwane miastem widmem. Od 1960 r. miasteczko i kopalnia są pod ochroną stanu Kalifornia i należą do najlepiej zachowanych miast widm w Stanach Zjednoczonych.

Santiago Humberstone: Opuszczony ośrodek wydobycia saletry na pustyni Atakama. Jens Otte_Shutterstock.com

Opuszczone miasto w północnym Chile, Humberstone (22 665 hasztagów), zajęło szóste miejsce. Ten dawny ośrodek wydobycia rud saletry przezywał czasy świetności pod koniec XIX w., kiedy liczył około 5 tys. mieszkańców. Miasto zostało opuszczone po załamaniu się rynku saletry pod koniec I wojny światowej. Zachowały się kościół, rynek i teatr, a także szkielety domów i warsztatów. W 2005 r. UNESCO wpisała pozostałości Humberstone wraz z sąsiednim miasteczkiem widmem Santa Laura na listę światowego dziedzictwa kultury.

Wyspa Ross: Po wojnie wyspa została opuszczona, a dżungla upomniała się o wspaniałe wiktoriańskie budynki. CRS PHOTO_Shutterstock.com

Należąca do Indii wyspa Ross może się pochwalić 20 425 hasztagami (siódme miejsce). W XVIII w. Brytyjczycy założyli tu kolonię karną, potem uczynili wyspę siedzibą administracyjną dla archipelagów Andamanów i Nikobarów. Powstały tu bungalowy, szpital, kościoły, sklepy i inne udogodnienia. W 1942 r. wyspa została zaatakowana i przejęta przez Japończyków. Ostały się pozostałości bunkrów, które wtedy zbudowali. Obecnie na wyspie znajduje się muzeum.

Kolmanskop: Opuszczone miasto poszukiwaczy diamentów jest jedną z największych atrakcji południa Namibii. Kanuman_Shutterstock.com

Kolmanskop, zbudowane w stylu niemieckim wymarłe miasto w południowej Namibii, jest dziś popularnym celem wycieczek. Zdobyło 14 986 hasztagów (ósma pozycja). Rozwinęło się po odkryciu diamentów w 1908 r., zasiedlili je górnicy z pobliskich kopalni. Wzniesiono szpital, elektrownię, szkołę, teatr, halę sportową, kasyno i linię kolejową do Lüderitz. Kolmanskop zaczęło upadać po I wojnie światowej, gdy spadły ceny diamentów. Opuszczone zostało w 1956 r. Jest już częściowo wyremontowane.

Warosia: Opuszczone hotele przy plaży w kurorcie niegdyś chętnie odwiedzanym przez gwiazdy: Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot, Richarda Burtona. Anton Kudelin_Shutterstock.com

Przed 1974 r. Warosia, dzielnica Famagusty na Cyprze, była nowoczesnym ośrodkiem turystycznym. Jej mieszkańcy uciekli podczas inwazji tureckiej. Do 2020 r. wstęp do miasta, leżącego przy zdemilitaryzowanej strefie kontrolowanej przez wojska tureckie i cypryjskie, był zakazany dla ludności cywilnej. W tym roku władze Północnego Cypru ogłosiły, że już wkrótce znów będzie można mieszkać w hotelach i opalać się na plażach zamkniętego od niemal 50 lat kurortu. Warosia zdobyła 10 658 hasztagów, co jej daje dziewiąte miejsce.

Rhyolite: Ruiny banku Cooka. Damiano Buffo_Shutterstock.com

Rhyolite w stanie Nevada (8261 hasztagów, 10 miejsce) zostało nazwane od minerału ryolit, który zawierał dużo złota. Złoto odkryto tu w 1904 r. i wkrótce zbudowano zakład przetwarzania rudy. W 1907 r. miasto zostało zelektryfikowane, a jego populacja sięgała 10 tys. W wyniku kryzysu finansowego w 1907 r. produkcja zaczęła spadać. W 1911 r. zamknięto kopalnie i zakłady, a pięć lat później miejscowe władze opuściły Rhyolite.

Kennecott: Pozostałości budynków należących do kopalni miedzi. Trina Barnes_Shutterstock.com

Kolejne opuszczone miasto w Stanach Zjednoczonych znajduje się na Alasce. Kennecott z 4385 hasztagami uplasowało się na 11 pozycji. Zostało założone po odkryciu dużych złóż miedzi pod koniec XIX w. W latach 1910-20 było największym na świecie ośrodkiem jej wydobycia. Zasoby miedzi wyczerpały się jednak już w 1938 r. Pod koniec lata tego roku w kierunku portu w Cordovie wyruszył ostatni pociąg z urobkiem. Potem zdemontowano linię kolejową, a mieszkańcy opuścili Kennicott. Obecnie miasto stanowi bazę dla pobliskiego parku narodowego, rozwija się tu także turystyka alternatywna.

Hashima: Ponad 50 lat temu gęstość zaludnienia Hashimy wynosiła 83 500 osób/km kw, co czyniło ją najgęściej zaludnioną wyspą świata. Dziś jest całkowicie opustoszała. Grassflowerhead_Shutterstock.com

Japońska wyspa Hashima (2353 hasztagów, 12 miejsce) tętniła życiem do 1974 r., kiedy wyczerpały się złoża węgla. Firma wydobywcza ogłosiła, że będzie zatrudniać pracowników na lądzie, więc mieszkańcy w pośpiechu opuszczali wyspę, porzucając dobytek. Turyści mogą tu zwiedzać m.in. zarośnięte tereny przemysłowe, częściowo zrujnowane betonowe kwatery i świątynię szintoistyczną. Na wyspie kręcono niektóre sceny filmu „Skyfall” z serii o Jamesie Bondzie.

Pyramiden: Na wyspie Spitsbergen, będącej częścią archipelagu Svalbard, czyli w rejonie należącym do Norwegii, znajduje się miasto, którego właścicielem jest rosyjska firma Arktikugol. W 1998 r. miasteczko zostało opuszczone, lecz zaczęto je przekształcać w atrakcję turystyczną. xamnesiacx84_Shutterstock.com

Ze 1152 hasztagami i 13 miejscem wracamy do Europy – Pyramiden w Norwegii to radziecka osada górnicza, w której jeszcze na początku lat 90. powstawały nowe budynki. Od 1911 do 1998 r. wydobywano tu węgiel kamienny. W 1998 r. Pyramiden ostała ewakuowana. Dziś nad opuszczoną osadą góruje tylko popiersie Lenina na centralnym placu.

Centralia: Droga pokryta graffiti w mieście, które wciąż spowijają kłęby dymu wydobywające się spod ziemi, a w powietrzu czuć swąd spalenizny... Yugtha Jungbadoor_Shutterstock.com

Najmniej instagramowym miastem duchów jest… Centralia w stanie Pensylwania w USA, która zdobyła 758 hasztagów na Instagramie (o 199 247 mniej niż Prypeć) i zajęła 14 miejsce. Mieszkańcy zostali zmuszeni do opuszczenia miasta, gdy w 1962 r. ogień zajął śmieci w opuszczonej kopalni i rozprzestrzenił się, podpalając główną żyłę pokładów antracytu, która w części przebiegała pod miastem. Przed katastrofą mieszkało tu 1435 osób, teraz jedynie siedem. Ogień wciąż płonie pod powierzchnią miasta i stale się rozrasta. Znajduje się pod nim tyle węgla, że pożar może trwać nawet kolejne 250 lat. Na walkę z ogniem przeznaczono już około 7 mln USD.

