Najwięcej Ukrainców mieszkana Mazowszu

Według informacji Urzędu do spraw Cudzoziemców już ponad 200 tysięcy Ukraińców otrzymało pozwolenie na długoterminowy pobyt w Polsce, w tym ok. 40 tysięcy na pobyt stały. Najwięcej dokumentów, bo ponad 45 tysięcy, wydano na Mazowszu, najmniej zaś w województwie podlaskim — jedynie 2299. Wśród aplikantów, którzy z sukcesem przeszli skomplikowany proces imigracyjny, dominują młodzi ludzie w przedziale wiekowym 20-39 lat — stanowią 60 proc. ogółu zarejestrowanych. Taki wynik oznacza, że w ciągu 5 lat od wybuchu konfliktu w Donbasie w Polsce zdecydowało się osiedlić ponad 160 tysięcy Ukraińców. To ciągle jednak mniej niż połowa obywateli naszego wschodniego sąsiada, którzy co miesiąc płacą nad Wisłą składki ZUS — tych jest, według statystyk narodowego ubezpieczyciela, ponad 450 tysięcy. Oznacza to, że większość to w dalszym ciągu pracownicy sezonowi, którzy spędzają w naszym kraju mniej niż 6 miesięcy.