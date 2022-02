Riot Blockchain ogłosił, że wstrzyma „wykopywanie” bitcoinów w Teksasie aby obniżyć zużycie energii przed falą mrozu, która może ponownie wystawić na próbę stanową sieć energetyczną, informuje Bloomberg.

Riot zaznaczył, że dobrowolnie redukuje zużycie prądu w „kopalni” w Whinstone. Do środy obniżył je o 98 proc. Największa „kopalnia” bitcoinów w stanie Teksas zużywała normalnie energię wystarczającą do zaspokojenia potrzeb ok. 60 tys. domów.