Największa przecena akcji HP Inc. od ponad trzech lat

Pomimo dobrych nastrojów na amerykańskich rynkach akcji inwestorzy pozbywali się akcji HP Inc. po tym jak spółka dała do zrozumienia, że wzrost popytu na komputery osobiste nie nastąpi tak szybko jak oczekiwano, informuje Bloomberg.

Wartość HP Inc. spadała w pierwszych minutach środowej sesji nawet o 11 proc., najmocniej od maja 2020 roku. Kwartalne przychody spółki spadły o 9,9 proc. do 13,2 mld USD, mocniej niż oczekiwał rynek. HP Inc. najbardziej rozczarowało jednak inwestorów obniżeniem prognozy skorygowanego zysku na akcję do 3,23-3,25 USD. Wcześniej zapowiadało 3,30-3,50 USD. Spółka obniżyła również prognozę rocznego cash flow.

- Popyt nie poprawia się tak szybko jak oczekiwaliśmy – powiedział prezes Enrique Lores.

Wskazał, że nadmierne zapasy wpływają na ceny komputerów, a firmy ograniczają wydatki. Na sytuację na rynku wpływa również słabość Chin.

Lores podkreślił, że pomimo trudnego otoczenie HP Inc. zwiększył udział w rynku kosztem rywali w minionym kwartale.

- Odbicie się zaczyna. Będzie tylko wolniejsze niż oczekiwaliśmy kwartał temu – powiedział.