Największy amerykański producent chipów sprzeda część udziałów za zawrotną sumę

Amerykańska firma oferuje 35 milionów akcji z opcją sprzedaży kolejnych 5,25 miliona akcji izraelskiego producenta technologii zautomatyzowanej jazdy, podał Mobileye w poniedziałek w zgłoszeniu regulacyjnym. Akcje Mobileye wzrosły ponad dwukrotnie od czasu pierwszej oferty publicznej w październiku ubiegłego roku. Goldman Sachs Group i Morgan Stanley będą gwarantować sprzedaż.

Prezes Intela, Pat Gelsinger, przedstawił ambitny plan odzyskania przez swoją firmę wiodącej pozycji w branży półprzewodników poprzez budowę nowych fabryk i szybkie doskonalenie technologii produkcji. Robi to w czasie, gdy główny rynek jego produktów, procesorów do komputerów osobistych, załamał się. A firma traci udział w rynku, co szkodzi sprzedaży i zyskom.

Akcje Intela w dół

Po sprzedaży Intel zachowa około 88 proc. udziałów w firmie Mobileye, którą kupił w 2018 roku za 15,3 mld USD.

Akcje Mobileye spadają o około 6 proc. w obrocie przedsesyjnym. Akcje zamknęły się w poniedziałek o 2,7 proc., docierając do poziomu 42,37 USD, pozostawiając ich wzrost o 21 proc. w tym roku. Akcje Intela spadają o 4,6 proc., dochodząc do poziomu 29,86 USD w Nowym Jorku. W tym roku akcje amerykańskiej firmy zyskały już 13 proc.