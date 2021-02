Największy dolarowy spadek kursu ropy WTI od grudnia

Cena ropy WTI spadała w piątek poniżej 60 USD w związku z przywracaniem wydobycia surowca w sparaliżowanym mrozem wcześniej w tym tygodniu Teksasie.

Inwestorzy uznali, że obawy spadku wydobycia ropy w USA były trochę przesadzone. Producenci do tego wznawiają je szybciej niż są w stanie powrócić do normalnej działalności rafinerie. Dlatego pojawiła się obawa nadmiaru ropy. W konsekwencji kurs ropy WTI spadł w piątek najniżej od tygodnia. Na zamknięciu sesji na NYMEX cena baryłki z marcowych kontraktów taniała o 1,28 USD (2,1 proc.), najwięcej od grudnia, do 59,24 USD. Przez tydzień ropa staniała o ok. 1 proc.