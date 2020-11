Nakaz maseczek wciąż bezprawny

Premier Mateusz Morawiecki radykalnie skraca okresy między ogłaszaniem restrykcji antyepidemicznych a ich wchodzeniem w życie.

W piątek czekał aż do popołudnia, by oznajmić zaskoczonym Polakom, że odwołuje wyjątkowe narodowe święto, zamykając cmentarze. Społeczeństwo akceptowało rozłożenie szczytu ruchu z Wszystkich Świętych, gdy dostało kijem nie tylko w niedzielę, lecz już w sobotę 31 października. Tłumy ruszyły biegiem na groby w piątkowy wieczór, co spowodowało skokowy wzrost zagrożenia rozpowszechnianiem się koronawirusa. Przy okazji rząd sparaliżował branżę kwiatową. Do jej ratowania przystąpiły samorządy, a w sobotę zreflektował się sam sprawca, polecając podmiotom państwowym wykupienie zmarnowanych kwiatów.