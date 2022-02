Napięcia geopolityczne ciążą WIG20

Początek nowego tygodnia na rynku w Warszawie przyniósł spadek głównego indeksu, WIG20, o -1,88%. mWIG40 stracił 3,21% podczas gdy sWIG80 „oddał” 2,67%. Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,3 mld PLN, z czego 1 mld przypadło na indeks „blue chip'ów”.

Rynki pozostają w fazie podbicia awersji do ryzyka, a wśród inwestorów króluje niepewność związana ze wzrostem napięć na linii UA-RUS. Już w piątek, po sesji kasowej w Europie, obserwowaliśmy dynamiczne spadki futures wraz z kolejnymi doniesieniami o podbiciu ryzyka geopolitycznego. Pierwsza sesja tygodnia, globalnie, upłynęła pod znakiem przezornego redukowania ekspozycji na bardziej ryzykowne aktywa jak akcje czy waluty EM. Trudno prognozować dalszy przebieg wydarzeń (scenariusze: dalszych negocjacji i ustępstw wobec Rosji czy może deklaracji Ukrainy dot. NATO i potencjalnej eskalacji w środę) niemniej to aktywa CEE wydają się być tutaj jednymi z bardziej narażonych na przecenę (podobnie jak miało to miejsce w 2014 w przypadku wydarzeń wokół Krymu). Skłania to do redukowania ekspozycji na GPW czy PLN zarówno ze strony krajowych jak i zagranicznych inwestorów.