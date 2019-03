Napisz kryminał na 100-lecie AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ogłosiła konkurs na opowiadania kryminalne. W ten sposób postanowiła uczcić jubileusz 100-lecia istnienia.

Najciekawsze prace z kampusem oraz społecznością AGH w tle zostaną wydane w zbiorze opowiadań. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest i do profesjonalnych twórców, i do amatorów. Opowiadania powinny przedstawiać historię kryminalną bądź sensacyjną, nawiązywać do stuletniej historii AGH oraz uwzględniać jeden z wybranych wątków, wśród których znajdują się m.in. laboratoria, superkomputer Prometheus, Barbórka, Juwenalia, działalność kół naukowych, kampus czy miasteczko studenckie. Spośród zgłoszonych utworów jury wyłoni 10 najlepszych opowiadań, które jesienią 2019 r. zostaną wydane przez Wydawnictwa AGH. Autor każdego wyróżnionego tekstu otrzyma nagrodę w wysokości 3 tys. zł. Prace (od 15 do 30 tys. znaków) zgłaszać można do 30 kwietnia drogą elektroniczną na adres: bprasowe@agh. edu.pl. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 3 czerwca 2019 r.