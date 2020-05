Narodowe barwy nie powinny być przedmiotem

Wielki szacun należy się Stanisławowi Żółtkowi, zarejestrowanemu na liście chętnych do prezydentury na 10. miejscu (kolejność alfabetyczna) europosłowi Kongresu Nowej Prawicy z kadencji 2014-19.

Uczciwie ujawnił przekazany mu przez innego uczciwego obywatela egzemplarz tajnie wydrukowanego tzw. pakietu wyborczego (patrz poniżej). Brak konkretnej daty na karcie do nieistniejącego głosowania korespondencyjnego zmienia okoliczności ustrojowego starcia w tym tygodniu. W środę 6 maja Senat wyrzuci specustawę do kosza, w czwartek Sejm podejmie próbę jej wygrzebania. Wynik zapowiada się pasjonująco, ponieważ może zależeć nawet od… błędnego wciśnięcia klawiszy przez jakiegoś posła głosującego zdalnie, taka ułomność zdarza się wszystkim klubom. Przy założeniu uczestniczenia 460 posłów zwycięstwo PiS na przykład w stosunku 230:225 przy 5 wstrzymujących się (myślę tu o wahliwym Porozumieniu) — okaże się pyrrusowe. Otóż do odrzucenia przez Sejm wyroku Senatu konieczna jest większość bezwzględna…