Nasdaq nadal spada

Dow Jones rósł na zamknięciu o 0,3 proc. i odrobił tylko 91 z 570 pkt., które stracił dzień wcześniej. S&P500 kończył sesję zwyżką o 0,2 proc. Nasdaq, który we wtorek zaliczył największy spadek od marca, stracił dzień później 0,2 proc. To już jego czwarta z rzędu spadkowa sesja.

Na amerykańskich rynkach akcji panowały w środę mieszane nastroje. Choć Dow Jones i S&P500 odrabiały straty z poprzedniej sesji, to Nasdaq nadal wykazywał czułość na zmiany rentowności obligacji. W pierwszej części sesji, kiedy spadały, rósł, ale ruszył w dół w drugiej, kiedy rentowności obligacji znów zaczęły rosnąć. Inwestorzy byli ostrożni i wybierali głównie „bezpieczne” segmenty rynku akcji. Powodem jest wciąż nierozwiązany problem zwiększenia limitu zadłużenia USA. Indeks dolara osiągnął w środę największą wartość w tym roku, co negatywnie wpływało na notowania surowców i złota, którego cena spadła najniżej od sześciu miesięcy. Ropa staniała po wiadomości o niespodziewanym wzroście zapasów surowca w USA w ubiegłym tygodniu.

fot. Bloomberg

Wzrosła wartość 60 proc. spółek z S&P500. Popyt przeważał w 7 z 11 głównych segmentach indeksu. Mocniej niż rynek rosły jednak tylko cztery „defensywne”: nieruchomości (0,7 proc.), ochrony zdrowia (0,8 proc.), dóbr codziennego użytku (0,9 proc.) i użyteczności publicznej (1,3 proc.). Najsłabsze były segmenty IT (-0,1 proc.), usług telekomunikacyjnych (-0,2 proc.) i spółek materiałowych (-0,4 proc.).

Zdrożało 18 z 30 blue chipów ze średniej Dow Jones. Najmocniej rósł kurs Boeinga (3,2 proc.), po doniesieniach o szansie powrotu samolotu Max do służby w Chinach, a także koncernu farmaceutycznego Merck & Co. (2,4 proc) i właściciela sieci aptek Walgreens Boots Alliance (1,3 proc.). Najmocniej taniały akcje giganta chemiczno-materiałowego Dow Inc. (-1,1 proc.), banku Goldman Sachs (-1,2 proc.) i producenta ciężkiego sprzętu budowlanego Caterpillar (-1,3 proc.), który dzień wcześniej był jedną z zaledwie dwóch drożejących na zamknięciu spółek ze średniej Dow Jones.

Na Nasdaq staniało 56 proc. z prawie 3,9 tys. notowanych na tym rynku spółek. Spadły także kursy większości technologicznych blue chipów o największej kapitalizacji. W grupie FAANG, która w całości zanotowała spadki we wtorek, dzień później straty odrabiały tylko Netflix (2,6 proc.) i Apple (0,65 proc.). Spośród pozostałych spółek najmocniej staniał Alphabet (-1,1 proc.).