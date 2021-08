Nasdaq rekordowo wysoko

Nasdaq rósł na zamknięciu o 1,6 proc. i po raz 28. w tym roku zakończył sesję rekordową wartością. Dow Jones zyskał 0,6 proc., a S&P500 poszedł w górę o 0,9 proc. i niewiele mu zabrakło do ustanowienia rekordu wszech czasów.

Amerykańskie rynki akcji zaczęły tydzień wzrostami, a źródłem optymizmu miało być umacniające się przekonanie, że choć Fed zacznie redukcję zakupów obligacji w tym roku, to będzie ją realizował powoli. Miałaby na to wskazywać m.in. niedawna wypowiedź uważanego za „jastrzębia” szefa Fed w Dallas o możliwości ponownego rozważenia potrzeby redukowania zakupów obligacji w przypadku nasilenia pandemii. Dodatkowo bank centralny miałoby ograniczać osłabienie ożywienia. Opublikowany w poniedziałek „szybki” odczyt PMI dla sierpnia wskazał na trzeci miesiąc z rzędu zmniejszenia aktywności amerykańskiej gospodarki. Rynkom sprzyjało także osłabienie dolara po tygodniu, w którym umocnił się najbardziej od dwóch miesięcy. Reakcją był wzrost cen surowców oraz złota. Spadały rentowności obligacji skarbowych.

Na zamknięciu drożało ok. 70 proc. spółek z S&P500. Popyt przeważał w 7 z 11 głównych segmentach indeksu. Przez całą sesję największym cieszyły się akcje spółek energii (3,8 proc.), do czego przyczynił się największy od marca, ponad 5 proc. wzrost ceny ropy w poniedziałek. W pierwszej trójce znalazły się jeszcze segmenty IT (1,3 proc.) i dostawców dyskrecjonalnych dóbr konsumpcyjnych (1,4 proc.), wśród których najmocniej drożały spółki motoryzacyjne (2,9 proc.). Najsłabsze były „bezpieczne” segmenty dóbr codziennego użytku (-0,35 proc.), nieruchomości (-0,4 proc.) i użyteczności publicznej (-1,3 proc.).

Wzrosły kursy 21 z 30 blue chipów ze średniej Dow Jones. Najmocniej drożały Boeing (3,2 proc.), Chevron (2,6 proc.) i Intel (2,35 proc.). Największy spadek ceny notowały akcje Walmart (-0,7 proc.), UnitedHealth Group i Johnson & Johnson (po -1,0 proc.).

Na Nasdaq zdrożało 75 proc. z notowanych na tym rynku ok. 3,8 tys. spółek. Wzrosły kursy 87 spółek wchodzących w skład Nasdaq 100, a najmocniej drożały akcje Moderny (7,5 proc.), producenta szczepionki na COVID-19. Pomogła decyzja FDA o pełnym zatwierdzeniu szczepionki Pfizera/Biontechu, która może przyspieszyć tempo szczepień w USA. Drożała zdecydowana większość technologicznych blue chipów o największej kapitalizacji. W grupie FAANG najmocniej rósł kurs Amazon.com (2,1 proc.), a najsłabiej Netflix (1,2 proc.).