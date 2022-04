Nasdaq znów stracił ponad 2 proc.

Nasdaq spadł w środę o 2,2 proc., a S&P500 stracił 1,0 proc. Średnia Przemysłowa Dow Jones zmniejszyła wartość o 0,4 proc.

Na amerykańskich rynkach akcji kolejną sesję dominowała podaż. We wtorek nastroje popsuła wypowiedź gubernator Fed sygnalizująca wolę zdecydowanego zacieśniania polityki monetarnej, także w postaci znaczącego redukowania bilansu banku centralnego. W środę „oliwy do ognia” dolały „minutes” z marcowego posiedzenia FOMC, którego uczestnicy opowiedzieli się za redukowaniem bilansu Fed nawet o 95 mld USD miesięcznie, czyli prawie dwa razy szybciej niż w latach 2017-2019, zasygnalizowali również wolę podwyższania stóp o 50 pkt. bazowych, co jeszcze niedawno było określane w komentarzach jako działanie „agresywne”.

Reakcją rynku był spadek cen akcji i obligacji. Rentowność papierów 10-letnich przekroczyła 2,6 proc. po raz pierwszy od trzech lat. Rosnące rentowności zniechęcały inwestorów do trzymania akcji spółek technologicznych, głównie tych o największej kapitalizacji, co pokazała względnie mała w porównaniu do indeksu zmiana Invesco S&P 500 Equal Weight ETF. Pojawił się natomiast popyt na akcje tzw. defensywnych spółek, czyli osiągających względnie dobre wyniki o okresach gorszej koniunktury. Ostatecznie indeks spółek „value” kończył sesję niewielką zwyżką wartości, a spółek wzrostowych spadkiem o 2 proc. fot. Bloomberg Na zamknięciu taniało 57 proc. spółek wchodzących w skład S&P500. Podaż przeważała w 6 z 11 głównych segmentach indeksu. Przez całą sesję, tak jak dzień wcześniej, najmocniej taniały spółki świadczące telekomunikacyjnie usługi (-2,1 proc.), IT (-2,55 proc.) oraz dostawcy dyskrecjonalnych dóbr konsumpcyjnych (-2,6 proc.). Popytem cieszyły się akcje spółek ochrony zdrowia, nieruchomości (po 1,55 proc.) i użyteczności publicznej (2,0 proc.). W Średniej Przemysłowej Dow Jones tyle samo blue chipów drożało, co spadało. Najmocniej spadały kursy technologicznych spółek Microsoft (-3,7 proc.) i salesforece.com (-4,4 proc.). Największym popytem cieszyły się papiery spółek ochrony zdrowia Johnson & Johnson (2,6 proc.) i UnitedHealth (2,7 proc.). Na Nasdaq staniało prawie 70 proc. notowanych na tym rynku spółek. Tak jak we wtorek, z 20 spółek o największej kapitalizacji spadły kursy 17. Znów najmocniej traciły spółki półprzewodnikowe, których indeks spadł o 2,3 proc.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗