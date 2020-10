Instytut GfK poinformował o większym niż oczekiwano spadku wskaźnika nastrojów konsumentów szacowanego dla listopada, donosi Reuters.

Druga fala pandemii negatywnie wpływa na nastroje niemieckich konsumentów, wynika z badania instytutu GfK przeprowadzonego wśród ok. 2 tys. osób. Wskaźnik nastrojów szacowany dla listopada spadł do minus 3,1 z minus 1,7 w poprzednim miesiącu. Oczekiwano jego spadku do minus 2,8.