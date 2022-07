Nastroje w strefie euro najgorsze od niemal półtora roku

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Tak niskiego poziomu zaufania do gospodarki Eurolandu nie notowano siedemnastu miesięcy. Perspektywy obciążone są najwyższą od kilku dekad inflacją i rosnącymi stawkami procentowymi oraz problemami z energią, co może doprowadzić nawet do recesji, informuje Bloomberg.

fot. Bloomberg