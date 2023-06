NCBR żąda od spółki z GPW zwrotu 6,4 mln zł z odsetkami

Zdaniem NCBR, projekt, na który przyznano dofinansowanie (oznaczony symbolem CT-02) nie przebiega tak, jak określono to we wniosku. Do tej pory nie osiągnięto jego planowanych celów i zdaniem centrum nie zostaną one już osiągnięte.

Spółka stoi na stanowisku, że informacje zawarte w piśmie NCBR, w tym ocena eksperta NCBR o przebiegu projektu, są nieprawidłowe oraz nieuzasadnione.

“Spółka prowadziła prace projektowe zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej, który został przedstawiony NCBR w kompleksowej propozycji zmiany realizacji projektu w celu zachowania jego innowacyjności. Propozycja ta nie została zaakceptowana przez NCBR. Ponadto NCBR nie zaakceptował wniosku spółki o wybranie innych ekspertów, którzy mieliby odpowiednią wiedzę, która, zdaniemsSpółki, pozwoliłaby obiektywnie ocenić postęp i realizację projektu, a także potrzebę zmiany pierwotnych założeń projektowych, które były przedstawiane na etapie zawierania umowy” - głosi komunikat Captora.

Spółka analizuje pod kątem prawnym skuteczność i merytoryczne podstawy wypowiedzenia umowy złożonego przez NCBR oraz istnienie obowiązku zwrotu środków.

“Spółka zamierza w szczególności pozyskać niezależne opinie o przebiegu prac projektu w świetle niezasadnej, zdaniem spółki, oceny przedstawionej przez NCBR. W przypadku decyzji o zastosowaniu się do wezwania zwrotu środków, spółka posiada niezbędne środki, aby dokonać takiego zwrotu, przy czym kwota zwrotu powinna zostać pomniejszona o kwotę 348.987,91 zł (względem kwoty wskazanej przez NCBR), która została już zwrócona przez Spółkę w 2022 r. w związku z wynikami wcześniejszego audytu” - dodano.

Spółka planuje kontynuować projekt CT-02, a niewielkie wartościowo wydatki niezbędne do jego komercjalizacji mają zostać sfinansowane ze środków własnych.