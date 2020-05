Niejasne zasady dofinansowania z FGŚP

Warunki przyznawania dopłat do wynagrodzeń są tak nieprecyzyjne, że niektórym firmom po ich wypłaceniu może grozić zwrot świadczeń

Korzystanie z tarcz antykryzysowych może być ryzykowne. Nie dlatego, że ktoś celowo nagnie przepisy dla uzyskania pomocy od państwa, ale dlatego, że część ich zasad jest niejasna, trudna do zinterpretowania. Nawet jeśli przedsiębiorca ubiega się o wsparcie, nie znaczy to, że na pewno ma do tego prawo, bo dużo później może zostać to zakwestionowane. Procedury są bowiem takie, że dla ich przyspieszenia (co ma swoje plusy) nie dokumenty, lecz oświadczenie wnioskodawcy o jego sytuacji służy za dowód, że spełnia on wymagane kryteria. To jednak zostanie sprawdzone.