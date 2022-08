Niemcy miały rekordowy eksport w czerwcu

Ekonomiści ankietowani przez agencję prognozowali wzrost eksportu o 1,0 proc., a importu o 1,3 proc.

W czerwcu niemiecki eksport wzrósł trzeci miesiąc z rzędu do rekordowych 134,3 mld EUR. Nadwyżka handlowa wyniosła 6,4 mld EUR wobec oczekiwanych 2,7 mld EUR.

Eksport do USA, największego zagranicznego rynku Niemiec, wzrósł o 6,2 proc. w porównaniu z majem. Eksport do Unii Europejskiej wzrósł o 3,9 proc. Niemiecki eksport do Rosji spadł o 40,3 proc. do 1,2 mld USD w ujęciu rocznym, ale wzrósł o 14,5 proc. w porównaniu z majem. Import z Rosji wzrósł do 3,5 mld EUR i był o 4,8 proc. wyższy niż w maju.

Analitycy ostrzegają, że dane bazują na cenach nominalnych i nie są korygowane o inflację.

Reuters zwraca uwagę, że nie potwierdziły się informacje iż maj był pierwszym od ponad 30 lat miesiącem kiedy Niemcy zanotowały deficyt handlowy. Po korekcie okazało się, że miały 800 mln EUR nadwyżki. Wstępne szacunki pokazywały 1 mld EUR deficytu.