Niemcy nacjonalizują spółkę Gazpromu

Minister gospodarki Robert Habeck ogłosił, że Gazprom Germania GmbH, właściciel dostawcy energii WIngas GmbH i firmy Astora zarządzającej magazynami gazu, zostanie przekazany do 30 września pod zarząd regulatorowi niemieckiego rynku energii. Wyjaśnił, że decyzja zapadła po tym jak rosyjski Gazprom wyszedł ze swojej spółki zależnej bez zgody niemieckiego rządu, naruszając w ten sposób prawo.

fot. Bloomberg

- Rząd federalny robi to, co jest konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw w Niemczech – oświadczył Habeck. – To oznacza także, że nie pozwolimy aby infrastruktura energetyczna w Niemczech była poddana arbitralnym decyzjom Kremla – dodał.

Bloomberg przypomina, że spółki zależne Gazpromu znalazły się w Europie pod presją klientów i partnerów odmawiających dalszej współpracy po napaści Rosji na Ukrainę. Pojawiło się w związku z tym widmo ich upadłości.