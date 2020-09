Niemcy: Niewielki wzrost importu i eksportu

Niemiecki eksport pozostał w lipcu znacznie poniżej poziomu sprzed kryzysu, pomimo wzrostu o 4,7 proc. w ciągu miesiąca – wynika z danych opublikowanych we wtorek. Zwiastuje to, że ożywienie gospodarcze Niemiec po koronawirusie będzie powolne, pisze Reuters.

Import wzrósł tylko o 1,1 proc. w ciągu miesiąca, zwiększając sezonowo wyrównaną nadwyżkę handlową do 18 mld euro - podał niemiecki urząd statystyczny. Dane potęgują oczekiwania, że ​​największa gospodarka Europy powróci do wzrostu w drugim kwartale, czemu sprzyja powrót do poziomów aktywności sprzed kryzysu w kraju i u niektórych głównych partnerów handlowych.