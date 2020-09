Niemcy: śledztwo w sprawie pożyczek spółki zależnej KfW dla Wirecardu

Prokuratorzy z Frankfurtu prowadzą dochodzenie w sprawie otwarcia linii kredytowej wysokości 100 mln EUR dla Wirecardu przez spółkę zależną państwowego banku KfW, donosi Reuters.

IPEX-Bank miał gwarantować kredyt Wirecardowi w 2018 roku i przedłużył go w 2019 roku bez niezbędnego zabezpieczenia, wynika z wydanego oświadczenia.

Wirecard to operator płatności z niemieckiego indeksu blue chipów, który w drugiej połowie czerwca niespodziewanie ogłosił, że audytor nie zatwierdził jego rocznego sprawozdania, bo nie mógł doliczyć się 1,9 mld EUR. Szybko okazało się, że to kwota wynikająca z oszustw księgowych. W ciągu tygodnia spółka ogłosiła rozpoczęcie procedury upadłości. Obecnie administrator sprzedaje jej aktywa w celu pozyskania pieniędzy do spłaty wierzycieli.