Niemcy spodziewają się skoku zadłużenia z niespełna 60 proc. do 71 proc. PKB

Dokument niemieckiego Ministerstwa Finansów ujawnia, że spodziewa się ono wzrostu zadłużenia kraju do 71 proc. PKB w tym roku, informuje Reuters.

W marcu tego roku Bundesbank informował, że dług Niemiec spadł w 2019 roku o 16 mld EUR do 2,05 bln EUR. W relacji do PKB zmniejszył się do 59,8 proc. z 61,9 proc. w 2018 roku.