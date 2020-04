Niemiecki minister pracy Hubertus Heil szykuje przepisy dające prawo do pracy z domu także w normalnych czasach, donosi Reuters.

- Każdy, kto chce i kogo zajęcie na to pozwala, powinien mieć prawo do pracy z domu, nawet kiedy pandemia koronawirusa minie – powiedział Hei gazecie Bild am Sonntag.

Szacuje się, że obecnie ok. 25 proc. Niemców pracuje z domu. Przed pandemią było to 12 proc.