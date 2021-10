Niemiecki rząd obniżył do 2,6 proc. prognozę wzrostu PKB na ten rok

Potwierdziły się wcześniejsze spekulacje, że niemiecki rząd obniży swoją prognozę wzrostu gospodarczego. Peter Atlmaier, stojący na czele resortu gospodarki upublicznił w środę nowe szacunki.

Prognoza ministerstwa gospodarki zakłada obecnie, że największa gospodarka na Starym Kontynencie odnotuje w 2021 r. wzrost rzędu 2,6 proc. To wartość znacznie niższa niż projekcja z końca kwietnia, która mówiła o 3,5-proc. wzroście PKB.

Wśród głównych przyczyn korekty w dół wymieniono rosnące koszty surowców i energii oraz ogromne problemy z wąskimi gardłami w łańcuchach dostaw. To czynniki, które bardzo mocno „tłumią” m.in. produkcję przemysłową w gospodarce, która nakierowana jest na eksport i w dużej mierze uzależniona od sprzedaży zagranicznej. Szczególnie mocno globalne problemy z dostawami są udziałem sektora motoryzacyjnego i technologicznego, choć z uwagi na wysoką inflację cierpi też segment usług.

Nieco bardziej optymistycznie niemiecki rząd patrzy w przyszły rok oczekując zdynamizowania odbicia do 4 proc. z 3,6 proc. w poprzedniej prognozie. Realizacja tego scenariusza uzależniona jest jednak w dużej mierze od poprawy sytuacji w całej globalnej ekonomii.

Podstawowym warunkiem jest stabilizacja międzynarodowych łańcuchów dostaw. Musi m.in. istnieć gwarancja wystarczających dostaw półprzewodników i części elektronicznych, które wykorzystywane są niemal we wszystkich urządzeniach i produktach, jak choćby w przypadku samochodów czy sprzętu komputerowego – powiedział Altmaier.

Prognoza ministerstwa, choć obniżona jest mimo to wyższa niż szacunki opracowywane przez niemieckie instytuty gospodarcze. Ich wspólna projekcja na 2021 r. została obniżona ostatnio z 3,7 do 2,1 proc. Większe nadzieje są wiązane z przyszłym rokiem, gdyż prognoza została podniesiona z 3,9 do 4,8 proc.