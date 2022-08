Niemieckie finanse poradzą sobie z szokiem energetycznym

Według analityków agencji Scope, „…Niemcy dysponują buforami fiskalnymi i wystarczającymi rezerwami finansowymi, aby przetrwać poważny szok energetyczny, chociaż dalsze zakłócenia w dostawach rosyjskiego gazu mogą spowodować poważne szkody w perspektywach wzrostu gospodarczego”.

Choć zauważalne jest znaczące wyhamowanie gospodarki, która w drugim kwartale ledwo rosła, cały bieżący rok, jak i przyszły powinny być na wyraźnym plusie pod względem wzrostu PKB. Scope prognozuje, że niemiecka gospodarka odnotuje w 2022 r. wzrost rzędu 1,6 proc. zaś rok później 1,7 proc. To jednak zdecydowanie słabsze perspektywy niż poprzednio oczekiwano, kiedy to projekcje zakładały zwyżkę PKB odpowiednio o 4 i 3 proc.

Scope spodziewa się, że wskaźnik zadłużenia Niemiec do PKB pozostanie poniżej 65 proc. do 2027 r. ze względu na niskie stopy procentowe i szybkie odzyskiwanie dochodów podatkowych po pandemii. W bardziej pesymistycznym scenariuszu z poważnymi niedoborami gazu dług do PKB wzrósłby do nieco ponad 75 proc. w 2024 roku.

Agencja podtrzymała rating AAA dla niemieckiego długu państwowego ze stabilna perspektywą.