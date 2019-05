Nieprzewidywalna rola robota

Roboty nie zastąpią ludzi, ale pomogą im sprostać wymaganiom rewolucji technologicznej, która już wkracza w nasze życie. Konieczne będzie więc uzyskanie zupełnie nowych kwalifikacji, stworzenie nieznanych jeszcze dziś zawodów, a przede wszystkim nauczenie się życia w otoczeniu robotów.

Międzynarodowa Federacja Robotyki prognozuje, że do 2020 r. na całym świecie będzie używanych ponad 3 mln robotów przemysłowych. Oznacza to podwojenie ich liczby w porównaniu z rokiem 2016. To ogromny skok — przypomnijmy, że jeszcze w końcu 2017 r. na każde 10 tys. pracowników na świecie przypadały 74 roboty przemysłowe, a w 2016 było ich 66. Federacja podaje też, że w grudniu 2017 r. globalny rynek robotów był wart 41,86 mld dol., a przez najbliższe pięć lat ma rosnąć o...