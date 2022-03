Nieznaczny wzrost aktywności chińskich fabryk

Chińska gospodarka, która próbuje nie utracić pędu, borykając się z kilkoma bardzo poważnymi wyzwaniami, wśród których jest trudna sytuacja finansowa deweloperów, w zakończonym właśnie miesiącu radziła sobie nadspodziewanie dobrze. Zamiast oczekiwanych przez ekonomistów i analityków spadków aktywności, ta zaskoczyła dodatnimi zmianami.

Indeks PMI dla przemysłu wzrósł w lutym 2022 r, do 50,2 pkt z 50,1 pkt w styczniu, wynika z danych Narodowego Biura Statystycznego. Choć zwyżka wskaźnika jest minimalna, zawsze jednak to lepsze niż oczekiwany przez rynek spadek do 49,9 pkt.

Z kolei analogiczny wskaźnik dla usług podskoczył w lutym do 51,6 pkt z 51,1 pkt miesiąc wcześniej przy prognozie na poziomie 50,9 pkt.

W przypadku przemysłu, wsparty on został poprawą sytuacji z liczbą nowych zamówień. Wzrosły pierwszy raz od sierpnia 2021 r. Spowolnił jednak wzrost produkcji, której subindeks wyniósł 50,4 wobec 50,9 pkt w styczniu.

Eksperci ostrzegają, ze inwazja Rosji na Ukrainę wywołała nowe zagrożenia dla światowej gospodarki, zwiększając trwające miesiące napięcia dla chińskich fabryk z powodu problemów związanych z ogólnoświatowym łańcuchem dostaw.

Popyt jest nadal słaby, a presja inflacyjna narasta.

Chiny powinny nadal wdrażać różne polityki w celu zwiększenia popytu krajowego i pobudzenia inwestycji rządowych… oraz zapewnienia dostaw surowców i stabilizacji cen – stwierdził Zhang Liqun, analityk w Chińskiej Federacji Logistyki i Zakupów.