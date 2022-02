Nintendo oczekuje niższej sprzedaży Switcha

Problemy z dostępnością komponentów zmusiły koncern Nintendo do ponownego obniżenia prognozy sprzedaży swojej flagowej konsoli do gier. Japońska firma spodziewa się, że problemy z niedoborem chipów utrzymają się przynajmniej do końca bieżącego roku, informuje Bloomberg.

Jeden z liderów rynku rozrywki elektronicznej oczekuje, że w roku finansowym kończącym się w marcu uda się mu sprzedać 23 mln konsol Switch. To i milion mniej niż wcześniej prognozowano.