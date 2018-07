No Fluff Jobs: specjalista IT w Polsce zarabia średnio 11 tys. zł

Z ostatniego badania przeprowadzonego przez No Fluff Jobs wynika, że specjalista IT zarabia średnio w Polsce 11 tys. zł brutto miesięcznie, informuje serwis Emerging Europe.

No Fluff Jobs to serwis publikujący oferty pracy w IT. Z jego ostatniego badania, w którym uczestniczyło 2 tys. osób wynika, że ponad 57 proc. jest zatrudnionych na etat. 55 proc. badanych przyznało jednak, że lepszą formą jest samozatrudnienie.

Forma zatrudnienia ma wpływ na wysokość wynagrodzenia, zwraca uwagę Emerging Europe. Zatrudniony na stałe programista w języku JavaScript korzystający z platformy Angular otrzymuje średnie wynagrodzenie miesięczne brutto wysokości 12 tys. zł. Samozatrudniony programista w tym samym języku, korzystający z platformy Spring może zarobić 15 tys. zł brutto miesięcznie.

Marcin Kosedowski, szef marketingu ze szkoły Kodilla.com powiedział Pulsowi Biznesu, że wysokość możliwego do osiągnięcia wynagrodzenie to jeden z powodów, dla których osoby niezwiązane dotąd z IT postanawiają się przebranżowić.

- Nasi absolwenci po pierwszym roku otrzymują średnio 44 proc. więcej, niż zarabiali przed zmianą zawodu — podkreślił.