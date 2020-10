Nokia zbuduje sieć komórkową na Księżycu

NASA zdecydowała, że to Nokia stworzy pierwszą sieć komórkową na Księżycu, informuje AFP.

W drugiej połowie września NASA ogłosiła plan wysłania astronautów na Księżyc w 2024 roku. Chce wydać na to 28 mld USD. W ubiegłym tygodniu amerykańska agencja kosmiczna informowała o wyborze 14 podmiotów, które mają opracować technologie pozwalające na stałą obecność na Srebrnym Globie do końca dekady. Poinformowała właśnie, że Nokia of America ma zapewnić transmisję danych, w tym funkcje kontrolne, zdalną nawigację robotów księżycowych oraz streaming obrazu wysokiej rozdzielczości. Astronauci mają być w stanie komunikować się głosowo. Ma być także możliwa bezprzewodowa transmisja ich danych biometrycznych.