Norweski Telenor nie osiągnął szacowanego poziomu zysku

Skorygowany zysk przed potrąceniem odsetek, podatków, deprecjacji i amortyzacji (EBITDA) za okres październik-grudzień zmalał o 6,5 proc. rok do roku do 1,33 mld USD. Analitycy przewidywali, że wyniesie on w IV kwartale 1,39 mld USD.

– Wchodząc w 2022 rok będziemy nadal koncentrować się na powrocie na ścieżkę wzrostu – powiedział dyrektor generalny Telenoru, Sigve Brekke.

Największy wpływ na zahamowanie zysków telekomunikacyjnego giganta, który posiada ponad 172 mln abonentów na całym świecie, miała pandemia COVID-19. Skutecznie zahamowała ona sprzedaż jego usług w krajach azjatyckich.

Po godzinie 12:00 akcje Telenora drożeją o 0,24 proc. do 16,61 USD.