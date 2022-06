Notowania ropy w dół o poranku

West Texas Intermediate spadł w piątek do poziomu poniżej 117 dolarów USD po wzroście o 2 proc. w poprzedniej sesji. Z kolei ropa Brent zeszła dziś poniżej pułapu 120 dolarów USD za baryłkę. Przewodniczący Rezerwy Federalnej, Jerome Powell, po raz pierwszy otwarcie poparł w tym tygodniu podniesienie stóp procentowych do poziomu restrykcyjnego, co często prowadzi do spowolnienia gospodarczego. W środę bank podniósł stopy procentowe najbardziej od 1994 roku, aby wspomóc walkę z inflacją.

Inwazja Rosji na Ukrainę zwiększyła inflację i podniosła koszty wszystkich produktów, od żywności po paliwa. Ceny detaliczne benzyny w USA wielokrotnie biły rekordy, a średnia krajowa przekroczyła ostatnio 5 dolarów USD za galon.

Notowania ropy w 2022 roku wciąż znajdują się na ponad 50-procentowym plusie. Ceny tego surowca mogą wytrzymać spowolnienie gospodarcze, ponieważ dostawy są mniejsze niż w innych okresach recesji, powiedział w tym tygodniu wiceprezes S&P Global Inc. Daniel Yergin.