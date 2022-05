Nowa koncepcja zrównoważonych budynków Build for Life

Co powinniśmy zrobić, aby projektować w bardziej zrównoważony i zdrowszy sposób? W jaki sposób budynki mogą przyczynić się do dobrostanu ludzi i planety? Odpowiedź wydaje się prosta, choć stawiająca przed nami wiele wyzwań - zrównoważone budynki powinny uwzględniać zarówno zdrowie ludzi, jak i dobro całej planety. Musimy zmienić sposób myślenia, a w tym może pomóc nam nowa koncepcja zrównoważonych budynków i społeczności VELUX „Build for Life”.

Obejmuje ona nowatorskie podejście do przyszłych i obecnych miejsc zamieszkania. Zakłada, że obecne budownictwo wywiera ogromny wpływ nie tylko na mieszkańców, lecz również na całe ekosystemy. Dlatego, oprócz wskazówek dla projektantów, urbanistów i specjalistów budowlanych, zawiera również propozycje, jak możemy sprostać niektórym z najbardziej palących problemów.

W 2023 roku, w Kopenhadze, ma zostać wybudowany prototyp Living Places który będzie pierwszym domem pokazowym według koncepcji Build for Life. Ma być inspiracją i impulsem do tworzenia nowych rozwiązań dla budownictwa przyszłości. materiały prasowe

Pierwszym obszarem jest środowisko. Budynki są odpowiedzialne za około 39 proc. globalnej emisji CO2, a 40 proc. światowej populacji potrzebuje nowych miejsc zamieszkania (UNEP, 2015). Stosując materiały o niskiej szkodliwości dla środowiska i dokonując kompleksowej oceny cyklu życia budynku, moglibyśmy zaspokoić popyt na zwiększoną liczbę mieszkań bez uszczerbku dla naturalnych zasobów Ziemi.

Kolejnym ważnym wyzwaniem jest zdrowie. Spędzamy nawet 90 proc. naszego czasu w zamkniętych pomieszczeniach, ale nie potrafimy zadbać o zdrowy klimat w ich wnętrzu. Budujemy tak, jakby istniało jakieś uniwersalne rozwiązanie i godzimy się na kompromisy dotyczące jakości materiałów budowlanych. Tymczasem budownictwo stawiające na zdrowy klimat wnętrz i prozdrowotne materiały pozwala wznosić budynki, w których nie tylko mniej chorujemy, ale wręcz czujemy się zdrowsi.

Nie możemy zapominać dostępności do zrównoważonych budynków dla jak największej części społeczeństwa. Szacuje się, że do 2050 roku populacja miast powiększy się o 2,5 miliarda osób. Jednocześnie w większości miejsc na świecie obserwuje się znaczny i stały wzrost cen nieruchomości. To sprawia, że ludzie, którzy tego najbardziej potrzebują, nie mogą sobie pozwolić na zakup lokum. Dlatego priorytetowo powinniśmy traktować przystępność cenową i być otwarci na współdzielenie powierzchni mieszkaniowej oraz nowatorskie modele biznesowe, abyśmy mogli oferować mieszkania osobom, które inaczej nie mogłyby sobie na nie pozwolić.

Bardzo ważną, często pomijaną kwestią jest możliwość uczestniczenia mieszkańców w życiu społeczności. Pomimo tego, że żyjemy coraz bliżej siebie, czujemy się coraz bardziej samotni, niespokojni i zestresowani. Projektując budynki, które umożliwiają dzielenie się i uczestniczenie w życiu społeczności, a także zapewniają poczucie tożsamości i bezpieczeństwa, możemy wymiernie polepszyć samopoczucie wspólnoty i poprawić ogólny stan zdrowia jej członków.

Co również ważne, koncepcja Build for Life została wzbogacona o Wzorzec Kompasu, przedstawiający siedem strategicznych dla budownictwa czynników: elastyczność, jakość, środowisko, zdrowie, społeczność, lokalność i przystępność cenową. W ten sposób firma VELUX pokazuje silne zaangażowanie na rzecz tworzenia udoskonalonych budynków, społeczności i miast – dla dobra ludzi i całej planety. Łącząc założenia projektowe i zasady budowlane, możemy przekształcać domy i społeczności tak, aby odbyło się to z korzyścią nie tylko dla klimatu, ale także dla każdego z nas, doprowadzając do obniżenia cen w branży budowlanej.