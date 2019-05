Nowa marka lodów Magdy Gessler

Komandos, który strzyże Lego

„Jesteście młodymi komandosami. Jest to Wasza pierwsza samodzielna próba. Obudzono Was przed wschodem słońca, helikopterem przewieziono na nieznaną wyspę” […] Awans jest tylko dla pierwszego. Twoi koledzy są teraz Twoimi przeciwnikami. […] Ruszaj, sprawdź samego siebie, sprawdź, czy jesteś prawdziwym komandosem” — tak zaczyna się instrukcja gry w „Komandosów”, kultową planszówkę z 1990 r. Na pudełku komiksowa kreska i wizerunki dwóch herosów do złudzenia przypominających hollywoodzkich aktorów: Arnolda Schwarzeneggera (znanego wówczas m.in. z „Conana”) i Sylwestra Stallone’a („Rambo”). Do tego uśmiechnięta gąsienica na kawałku puzzla — logotyp firmy Ertrob, producenta gry. — Jeśli dobrze pamiętam, rysunek zleciliśmy poleconemu studentowi ASP, niejakiemu Markowi Raczkowskiemu. A grę wymyśliliśmy pewnego wieczoru z kolegą. To była nasza trampolina do dużego skoku — mówi Robert Podleś, właściciel i prezes Cobi, jednego z największych producentów opon w Europie. Nyską na front Zaraz, zaraz — zaprzeczą zorientowani w dziecięcej materii — przecież Cobi to uznany producent klocków konstrukcyjnych z...