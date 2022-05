Stellantis będzie zaopatrywał TME w nowego vana, który będzie sprzedawany w Europie pod marką Toyoty. Samochód będzie produkowany w fabryce w Gliwicach oraz we włoskiej miejscowości Atessa. Auto ma się pojawiać w połowie 2024 roku i będzie pierwszym oferowanym przez TME w tym segmencie.

fot: Bloomberg

Gliwicka fabryka przez wiele lat należała do Opla, który został przejęty przez francuski koncern PSA. Producent aut Peugeot połączył się następnie z Fiat Chrysler w wyniku czego powstał Stellantis. Fabryka w Gliwicach do ubiegłego roku produkowała auta osobowe. Wybudowany kosztem ok. 300 mln EUR nowy zakład będzie produkować auta dostawcze.