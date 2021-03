O 75 proc. zmalał eksport żywności z Wielkiej Brytanii do UE

Eksport łososia, wołowiny i whisky z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej spadł gwałtownie na początku roku z powodu brexitu.

Eksport łososia do krajów UE spadł o 98 proc., a wołowiny aż 92 proc. w styczniu w ujęciu rocznym. Ilość produktów spożywczych eksportowanych do Niemiec, Irlandii i Włoch zmalała o ponad 80 proc., poinformowała grupa lobbystyczna Food and Drink Federation (FDF).