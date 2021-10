O Nord Stream 2 nikt nie wspomniał

Kongres 590 (w skrócie — K590) od pierwszej edycji w 2016 r. wskoczył na najwyższą półkę biznesowych forów w Polsce. Na początku sztucznie, bo absolutnie nie merytorycznie lub organizacyjnie.

Odgórna inicjatywa nowych władców państwa spod znaku tzw. dobrej zmiany wystartowała dość chaotycznie, ale podobnie wyglądały pionierskie edycje zapoczątkowanych oddolnie przez podmioty prywatne Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju (obecnie w Karpaczu) czy Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Stopniowo jednak K590 się docierał. Rozwój przychodził tym łatwiej, że z definicji otrzymał najwyższy patronat polityczny – prezydenta, szefa banku centralnego, kolejnych premierów z gospodarczą częścią rządu oraz oczywiście prezesów spółek skarbu państwa, dla których obecność jest bezwzględnie obowiązkowa. Przez cztery edycje był perłą efektownej G2A Areny, czyli Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego przy porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka. Piątą edycję w 2020 r. zniszczyła epidemia, odbyła się z poślizgiem dopiero 5-6 maja 2021 i tylko wirtualnie. Szósta natomiast… zdradziła Jasionkę, odbywa się stacjonarnie 5-6 października w Centrum EXPO XXI w Warszawie, także wirtualnie.

Bardzo ważnym punktem pięciu poprzednich edycji było okraszenie ich Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP. Po wznowieniu jej przyznawania Andrzej Duda przypisał uroczyste wręczanie właśnie do K590. Czterokrotnie podczas gali w Jasionce, zaś ostatnio z pandemicznej konieczności w Sali Kolumnowej własnego pałacu, ale zgodnie z terminem wirtualnej edycji. Teraz ta świecka tradycja została zerwana, kapituła tegorocznej edycji nagrody dopiero pracuje nad wyłonieniem trójek firm nominowanych w każdej kategorii, z których prezydent osobiście wybierze laureatów. Zapewne nastąpi to w listopadzie, być może w formule… kilkugodzinnego suplementu do szóstej edycji K590.

Andrzej Duda jednak się w Centrum EXPO XXI zjawił, razem z austriackim gościem Alexandrem Van der Bellenem. Obaj prezydenci patronowali polsko-austriackiemu forum ekonomicznemu. Kurtuazyjnie poruszyli temat zaangażowania się Austrii w infrastrukturalną inicjatywę Trójmorza. Całkowicie natomiast zamieciony został pod dywan bardzo niewygodny w podniosłych okolicznościach temat gazociągu Nord Stream 2 – otóż Austria liczy już tygodnie i aż piszczy do gazu z bałtyckiej rury, traktując ją jako ogromne wzmocnienie swojego bezpieczeństwa energetycznego.

Prezydenci Andrzej Duda i Alexander Van der Bellen podsumowali na K590 polsko-austriackie forum ekonomiczne pod hasłem „Green Future”. Fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP

Nazwa K590 pochodzi od prefiksu kodu kreskowego, którym oznaczane są towary wytwarzane bądź dystrybuowane przez firmy polskie. Od początku jest to jednak nagięcie prawdy, ponieważ 590 absolutnie nie rozstrzyga o patriotycznej wartości towaru. Międzynarodowy system znakowania GS1 został tak skonstruowany, że 590 — dotyczące głównie sektora FMCG — widnieje również na towarach wstawianych do zagranicznych sieci hipermarketów przez zagraniczne koncerny, a pochodzących np. z Azji. Warunkiem jest zarejestrowanie dystrybucyjnej spółki córki, po którym uzyskuje się uprawnienia do stosowania prefiksu 590, co trudno uznać za kryterium propagowanej przez ideologów kongresu polskości. Dla zbadania prawdziwej zawartości narodowych barw niezrównanie bardziej wiarygodne od gołego prefiksu są fachowe aplikacje, opierające się na zeskanowaniu całego kodu. Dopiero wtedy można się dowiedzieć, czy wytwórca opiera się na polskim kapitale, czy umieścił u nas produkcję, czy tworzy miejsca pracy, czy wreszcie jest częścią zagranicznego koncernu.